Neugestaltung: So wird das Lustenauer Rheindorf aussehen

Lokale Architekturwerkstatt Dworzak-Grabher entwirft neues Gebäudeensemble für Lustenauer Ortsteilzentrum Rheindorf.

Konkret sieht die Einreichung vier Gebäude vor. Zwei davon sollen östlich der zentralen Bahnhofstraße mit drei bis fünf Stockwerken errichtet werden. Die anderen beiden entstehen in der ersten Bauetappe auf der Gegenseite und werden vier beziehungsweise acht Etagen haben. Der Achtstöcker soll dabei größtenteils aus Holz gebaut werden, die anderen drei Baukörper in Massivbauweise.

Hochwertige Quartiersgestaltung

Auf den Grundstücken ist sozial durchmischter Wohnraum mit Eigentums- und geförderten Mietwohnungen vorgesehen, eine Kinderbetreuung sowie vielfältige Gewerbeeinheiten wie ein SB-Bereich der Raiffeisenbank Im Rheintal sowie eventuell Postpartner und Gastronomie. Grundbesitzer sind die Raiffeisenbank, Privatpersonen und der Krankenpflegeverein, der in den neuen Gebäuden Mietwohnungen schaffen möchte. Eine weitere Parzelle hatte sich Rhomberg Bau bereits im Vorfeld gesichert. Verhandlungen mit den letzten Eigentümern stehen kurz vor dem Abschluss. Bis zu 7 000 m² stehen den Planern und Bauexperten damit zur Verfügung. „Die Bebauung funktioniert aber auch, wenn wir nicht alles weiterentwickeln können“, versichert Wilhelm Muzyczyn, Geschäftsführer der Alpenländischen. Bereits miteinbezogen wurde in die Betrachtung auch die Wohnanlage in der Bahnhofstraße direkt gegenüber, die Rhomberg Bau aktuell im Auftrag der AH errichtet. Das moderne Gebäude wird 12 Wohnungen und eine Arztpraxis im Erdgeschoss beinhalten.