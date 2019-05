Papa Matthias, Mama Stefanie, Raphael (10 Monate), Lillie-Marlene (6) und Leana (2 1/2) zeigten Interesse an der neuen Kinderbetreuungseinrichtung Spielschlössle

Neues Kinderbetreuungsangebot in Götzis

Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten im Postgebäude in Götzis ist dort seit Jahresbeginn die neue Kinderbetreuung Spielschlössle untergebracht. Am Samstag lud die Marktgemeinde Götzis zur offiziellen Eröffnung und zum Tag der offenen Tür am neuen Standort.

Götzis Bürgermeister Christian Loacker hieß die Bevölkerung, die Pädagoginnen sowie Landesrätin Katharina Wiesflecker, Vizebürgermeister Clemens Ender, GR Edith Lampert-Deuring, Achim Steinhauser (Leiter Sozialdienste Götzis), Konrad Ortner und Ralf Scheier (Gemeinde Götzis) und Kornelia Ender zur feierlichen Eröffnung herzlich willkommen. Die Marktgemeinde habe sich eine hochwertige, qualitative Kinderbetreuung zum Ziel gesetzt, so Loacker. Er bedankte sich bei Kindergartenkoordinatorin Andrea Heuss und den Pädagoginnen für die hervorragende Arbeit und wies auf die dynamische Entwicklung in der öffentlichen Kinderbetreuung hin. Es seien noch weitere Eröffnungen und Erweiterungen voraus zu sehen.

Gratulation der Landesrätin

Auch in den Eröffnungsworten der Landesrätin kam Freude zum Ausdruck. “Unser Augenmerk gilt weiter dem kontinuierlichen Ausbau der Angebote sowie der Qualitätssicherung und Leistbarkeit, um möglichst allen Vorarlberger Familien die passende Kinderbetreuung zur Verfügung stellen können”, so Wiesflecker.

Sie betonte, dass in Vorarlberg im Vergleich zu Deutschland in der Frühkinderziehung und Kleinkindbetreuung besonders auf Qualität und Ausbildung der Pädagoginnen großer Wert gelegt wird. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 1500 neue Kinderbetreuungsplätze für Kinder bis drei Jahre geschaffen worden, freute sich die Landesrätin. Wiesflecker bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und gratulierte zur Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen in Götzis. VER

Infos und Facts: