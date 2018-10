Neuer Wunschstürmer für die Dornbirn Bulldogs

Brendan O'Donnell wird die Offensive der Dornbirn Bulldogs verstärken.

Nach intensiven Marktbeobachtungen haben die Vorarlberger einen von zwei angestrebten Transfers getätigt.

Sein eiserner Wille in Europa Fuß zu fassen machte Brendan O’Donnell für die Vorarlberger zu einem interessanten Kandidaten. Der 26-jährige Kanadier versuchte sich zu Saisonbeginn in Finnland, schaffte es bei KooKoo jedoch nicht in den endgültigen Kader. In Dornbirn soll O’Donnell eine Schlüsselposition bekleiden und den Vorarlbergern im Angriff mehr Möglichkeiten geben.

Letzte Saison heuerte der in Winnipeg geborene O’Donnell in China an und spielte in der Kontinental Hockey League (KHL). In Peking engagierte sich der Kanadier bei Kunlun Red Star (KHL) und KRS Heilongjiang (Farmteam) erstmals ausserhalb Nordamerikas.

