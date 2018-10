Neuer Vizebürgermeister für Koblach

Rainer Egle verabschiedet sich nach 43 Jahren Gemeindepolitik

Koblach Nach der Mandatsniederlegung des bisherigen Vizebürgermeisters und Vorstandsmitglied Rainer Egle hat sich das Gemeinderatsteam neuformiert. Gerd Hölzl wird das Amt des Vizebürgermeisters übernehmen. Karin Pilecky wird neues Mitglied des Gemeindevorstandes. „Wir werden uns in den nächsten Wochen neu organisieren und die Aufgaben der Gemeinde auf mehrere Schultern verteilen und uns personell und inhaltlich breiter aufstellen“, informiert Bürgermeister Fritz Maierhofer .

„Für mich als „Urkobler“ war dieser Schritt nicht so einfach, viele Stunden habe ich hier und in den früheren Räumlichkeiten des Gemeindeamtes verbracht um für „üsere Koblacher“ eine lebenswerte Gemeinde zu schaffen“, so Egle welcher sich aus persönlichen Gründen von der Politik zurückziehen wird.