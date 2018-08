Neuer junger Tormann für Feldkirchs Handballer

Der Handballclub Sparkasse Blau-Weiß Feldkirch kann den ersten Neuzugang in der Landesligamannschaft verkünden!

Gangloff wechselte in der Jugend nach Feldkirch und konnte sich mehrmals mit seinem Team als Landesmeister auszeichnen. Im Herbst 2016 wechselte der gebürtige Altacher in die U21 Mannschaft des Alpla HC Hard. In den vergangenen zwei Jahren konnte Gangloff mehrere Meistertitel mit den roten Teufel vom Bodensee feiern und zählte dort zu einem echten Leistungsträger.

“Die Stimmung in der Mannschaft und dem Verein ist grandios. Es ist mein Heimatverein mit dem ich schon viele positive Erinnerungen erlebt habe. Ich hoffe, dass noch ganz viel weitere dazu kommen” so der sympatische 18-Jährige. Das Saisonziel vom Neuzugang auf der Torhüterposition ist klar definiert: “Zunächst müssen wir den Klassenerhalt so früh wie möglich fixieren. Danach können wir die nächste Etappe angehen.” Die Mannschaft freut sich auf den starkenvZuwachs im Tor und in den ersten Trainings konnte man sich bereits sehr gut “wiederfinden”.