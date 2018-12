Neue Personalreferentin in Hohenems

Seit Dezember ist nun Sigrid Dieing verantwortlich für die Suche nach den inspirierendsten Köpfen für die inspirierendste Stadt Vorarlbergs.

Die 51-Jährige ist Mutter eines Sohnes und hat ihren Abschluss als Wirtschaftskorrespondentin in Heidelberg gemacht. Zuletzt war sie leitend in der Personalabteilung der „Deutschen Energie-Agentur GmbH“ (dena) in Berlin tätig.

Sigrid erlebt Hohenems als junge, dynamische und sehr innovative Stadt. Die strategische Ausrichtung sowie den Prozess der Markenbildung sieht sie als Kernstück für die Weiterentwicklung der jüngsten Stadt in Vorarlberg und sie freut sich sehr auf ihre neue, vielschichtige Aufgabe.