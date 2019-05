Neue Heimat für Altachs Kleinkinder

Kinderbetreuung Schneckenhaus feierlich eröffnet

Altach. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder vor dem regulären Kindergartenalter ist auch in der Kummenberggemeinde Altach in den letzten Jahren stetig gestiegen. Bis zur Errichtung des neuen Kindercampus „Kreuzfeld“, für den aktuell die Planungen laufen, war man seitens der Gemeinde gefordert, zumindest eine Übergangsmöglichkeit anzubieten. Gefunden wurde diese in direkter Nachbarschaft von Gemeindeamt bzw. Volksschule. Das Gebäude Bahnstraße 5, im Volksmund besser bekannt als „Fleischhaus“ wurde nach dem Auszug der Vormieter entsprechend adaptiert und beherbergt bereits seit Oktober des vergangenen Jahres zwei Kleinkindergruppen mit insgesamt 30 Kindern im Alter von 1,5 bis 3 Jahren. Liebevoll betreut werden die Kinder dabei von Leiterin Verena Samson und ihrem sechsköpfigen Team. Durch die großzügigen Öffnungszeiten von 7:15 Uhr bis 14 Uhr, wird so die Möglichkeit einer zumindest halbtägigen beruflichen Beschäftigung für die meist jungen Mütter geboten.