Neue Baseball-Anlage in Dornbirn eröffnet

Dornbirn – Mit der neuen Baseball-Anlage in Dornbirn-Forach erhalten die Dornbirn Indians eine moderne Sportstätte.

Bei der Eröffnung am Samstag, 27. April, gratulierte Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink den Mitgliedern des BSC (Baseball Softball Club) Dornbirn zu deren engagierter Arbeit und zur sportlich so erfolgreichen Entwicklung des Vereins. “9.500 Stunden freiwilliger Arbeit stecken in dieser neuen Anlage. Das schafft ein Verein nur dann, wenn alle Beteiligten mit voller Kraft zusammenarbeiten”, sagte Schöbi-Fink.