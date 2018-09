Nächstes Torfestival der FCD Ladies

Die Dornbirner Ladies bleiben in der Landesliga das Maß aller Dinge.

Drei Spiele – drei klare Siege – ein Torverhältnis von 78:1 – die Ladies des FC Dornbirn sind in der Vorarlberger Landesliga ohne Gegner – und dies war vor Saisonbeginn schon bekannt: „Wir haben vor dem Start in die neue Saison schon gewusst, dass wir in der Landesliga keine Gegner haben. Doch die anderen Vereine und der Verband haben so entschieden, was natürlich schade ist“, so FCD Trainer Günther Kerber. In der Messestadt versucht man nun aber das Beste daraus zu machen und „so werden wir mit den Mädels im Februar ein Trainingslager machen und dann auch an zwei internationalen Turnieren teilnehmen“, so Kerber, der so mit seinem Team die Zeit bis zum Aufstieg sinnvoll überbrücken will. Auch Ladies Kapitän Leonie Salzgeber gibt zu, dass man im Team nicht mehr bei jedem Tor so jubelt wie beim ersten, „trotzdem versuchen wir in jedem Spiel unser bestes zu geben und unser spielerisches Können umzusetzen“, so die Nationalspielerin. MIMA