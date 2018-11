Nacht der Filme

Erfolgreiche fünfte Kluser Kurzfilmnacht beeindruckte das Publikum

Klaus Vorarlberg verfügt über eine kleine, aber sehr aktive und erfolgreiche Filmemacherszene. Bereits zum fünften Mal flimmerten im Zuge der „Kluser Filmnacht“ ausgewählte Streifen über die Leinwand. Der Winzersaal in Klaus wurde vergangenen Samstag zum Mekka des nichtkommerziellen Films in Vorarlberg. 21 nationale und internationale Filme boten ein abwechslungsreiches Programm. Als Gastautor war Robert Auer aus Wien anwesend. „Die Geschichte eines Boxers der erneut in den Ring stieg“ so der Film des Gastautors.