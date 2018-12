Nach Doping: Mario He muss vier Monate zuschauen

Die Anti Doping Rechtskommission hat gegen den Rankweiler Billardspieler Mario He eine Sperre von vier Monaten ausgesprochen.

Bei der Eurotour in Klagenfurt Mitte Oktober ist das Billard-Ass Mario He aus Rankweil positiv getestet worden. Nun gab es das Urteil: Der Rankweiler Billard-Profi Mario He muss wegen einer Dopingsperre vier Monate pausieren.