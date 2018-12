Positiver Dopingtest! Billardass Mario He droht eine lange Sperre

Nach einem positiven Dopingtest droht dem Rankweiler Weltklassebillardspieler Mario He eine Sperre von mindestens vier Jahren oder gar noch mehr.

Im Vorfeld der EuroTour in Klagenfurt am 10. Oktober dieses Jahres wurde am ÖPBV Athleten Mario He ein Dopingtest seitens der NADA Austria durchgeführt. Am zweiten Spieltag der folgenden EuroTour in Treviso/ITA, Mitte November 2018 wurde dem Athleten mitgeteilt, dass eine nicht zulässige Substanz in seiner Probe gefunden wurde.