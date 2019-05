Musikverein Lochau: Das „Maiblasen“ hat in der Gemeinde Tradition

Lochau. Der Musikverein Lochau ist im Rahmen des traditionellen „Maiblasens“ an insgesamt vier verschiedenen Terminen im ganzen Ortsgebiet unterwegs, um die Bevölkerung mit flotter Blasmusik zu erfreuen.

So marschieren die Musikanten noch einmal mit klingendem Spiel durch das Dorf, und zwar am Donnerstag, dem 9. Mai – Eschach, Weidenweg, Flurstraße, Sudetenstraße, Am Hoferfeld und Hofen, am Samstag, dem 11. Mai – Buchenberg, Grünegger, Haggen, Halden und Pflegeheim Jesuheim sowie am Donnerstag, dem 16. Mai – Siedlung, Alberloch, Hörbranzer Straße, Hofacker, Bahnhofstraße und Tannenstraße.