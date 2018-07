Musik-Event der Extraklasse

Bereits zum 8. Mal fand am vergangenen Freitag die „Ferry Jam“ auf die Alten Fähre statt.

LOCHAU Vor der wunderschönen Kulisse des Lochauer Bodenseeufers bot das Musik-Event auch heuer wieder einen abwechslungsreichen Mix aus Livemusik verschiedener Vorarlberger Bands.

Gleich zu Beginn sorgte Organisator Klaus „km special„ Michler mit seiner Eigenkomposition Early Afternoon für gute Stimmung.

Joe Flatz, Klaus-Dieter Berkmann, Martin E. Greil und Andy Fitz von der Band „Benny Fitz und die Almosen“ heizten dem Publikum eine gute Stunde mit Covers von Lenny Kravitz bis Billy Idol ordentlich ein.

Gemäß dem Motto “A night of guitars” wurden die Hits Jumpin´Jack Flash, Start Me Up und Back in the U.S.S.R mit deftigen Soli garniert.

Während des Umbaus sorgte der, aus Lochau stammende Bluesgitarrist Charly Moos mit Hendrix-Nummern im Outdoobereich der Fähre für die musikalische Untermalung.

Als 2. Act des Abends stand die Band “Ray Moon” rund um den jungen Lauteracher Gitarristen Ramon Pfanner auf dem Programm. Mit Country-Rock aus eigener Feder wussten die Youngsters von der Mannheimer Pop-Akademie nicht nur den extra mitgebrachten jugendlichen Fanclub sondern auch Pfanner‘s ehemalige Gitarren -Lehrer Charly Bonat und Rolf Aberer vom Jazzseminar Dornbirn zu begeistern.

Um 22:45 eröffneten Benni Bilgeri und seine neue Band mit Highway Star von Deep Purple die letzte Liveperformance und präsentierten hauptsächlich eigene Musikstücke von Benni‘s CD Bad Boy (©2015). Einen „Cover-Einschub“ gab es nur, als “km special” ein letztes Mal die Bühne betrat, um mit Benni über All along the watchtower um die Wette zu solieren.

Mit der Zugabe With a little help from my friends in der Joe Cocker-Version verabschiedete sich die Benni Bilgeri Band von den lauthals mitsingenden Partygästen.

Zum Abschluss sorgte Gebi Flatz „DJ Chaka Chaka“ mit Jump, Are you gonna go my way und vielen anderen Rock und Funk-Hits für einen würdigen Ausklang dieses außergewöhnlichen Abends.

Unter den 500 Besucher waren die Musiker Harry Bischofberger (Harry B. Band) mit Vanessa und Martin Hämmerle (Gamblers), VizeBM Christophorus Schmid, AltBM Xaver Sinz mit Annette, Monika und Egon Haag (Bäckerei Mangold), die Sponsoren Markus Graz (Typico) mit Doris, Robert Bedjanic (Faktor 7), Richter Heinz Bildstein, Harald und Roman Horner (Horner Holz), Borghild Goldgruber-Reiner (Land Vorarlberg) mit Familie, Andrea Rüdisser-Sagmeister (VS Lochau), die Ex-Bregenz Kicker Harri Kornexl, Hannes Rothmund, Zahnarzt Josef Mangold mit Ulli, Günther Wieser, Sylvia Stuckenberg mit Martin, Kerstin Pauls, Martina Feigl, Sandra Zudrell und Cordula Mayer.