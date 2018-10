Mosterei Rick Dornbirn: Wie aus Ländle-Äpfeln Most wird

Die Mostsaison ist derzeit in vollem Gange. VOL.AT war in der Mosterei Rick in Dornbirn und hat Werner und Kurt Amann beim "Mosten" über die Schulter geschaut.

“Dieses Jahr wird der Most gut”, sind sich Werner Amann und Siegfried Wohlgenannt sicher. Die beiden kennen sich aus, was das Mostmachen angeht: Schon von Kindesbeinen an “Mosten” sie. Auch dieses Jahr waren die beiden Mitglieder des Dornbirner Obst- und Gartenbauvereines wieder fleißig. VOL.AT war mit dabei, als Werner gemeinsam mit Sohn Kurt Äpfel zu Most verarbeitete und sprach mit Werner Amann und Siegfried Wohlgenannt über die alte Kunst des Mostmachens.