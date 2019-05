Monetäres Pflege-Einmaleins

(Fast) nichts wird aktuell so intensiv diskutiert wie das Thema Pflege – seien es die steigenden Zahlen der zu Betreuenden, die verstärkt geforderten Betreuungsplätze, das geforderte Personal und der doch fehlende Nachwuchs – vor allem auch der finanzielle Aufwand, im ambulanten wie auch stationären Bereich.

Fit & Gesund möchte entwirren und sprach mit Peter Hämmerle, dem stellvertretenden Leiter des Fachbereichs Senioren und Pflegevorsorge (Amt der Vorarlberger Landesregierung), der klarstellt: „Während Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Pension durch Versicherungen abgedeckt sind, gilt die Pflege bzw. deren finanzielle Abdeckung als individuelles Risiko, das mit dem Einkommen, dem Vermögen jedes Einzelnen abgedeckt werden soll. Es bestehen vielfältige finanzielle Zuschüsse sowie unterstützende Dienstleistungen, die durch Subventionen für den Betroffenen leistbar bzw. leistbarer werden. Weiters gibt es viele Entlastungs- und Unterstützungsangebote. An erster Stelle ist dabei das Pflegegeld zu nennen.“ Dieses wird nun je nach Pflegebedarf (in sieben Stufen eingeteilt, unabhängig von Einkommen, Vermögen, Alter) gewährt. In einer Broschüre des Landes Vorarlberg sind die Unterstützungsmöglichkeiten zusammengefasst.