Mittelschule lud zum runden Geburtstag

Mit einem großen Fest wurde am vergangenen Wochenende das große 20-Jahr Jubiläum der Öko-Mittelschule Mäder gefeiert.

Mäder Im Jahr 1998 öffnete die Mittelschule in Mäder erstmals ihre Klassenzimmer und seither haben etliche Schüler wichtiges fürs Leben gelernt. Mit einem Aktionstag unter dem Motto „Quer durch“ gab es am vergangenen Samstag einen Einblick zum runden Geburtstag der Schule.

Unter dem Motto „Quer durch“ (alle Fächer, Jahrgänge, Themen, Schulstufen, Schuljahre) startete das Jubiläumsfest der Mittelschule Mäder in der restlos vollbesetzten Turnhalle. Direktor Manfred Martin konnte neben zahlreichen Eltern, Angehörigen und ehemaligen Schülern auch die Bürgermeister der Kummenbergregion Rainer Siegele, Fritz Maierhofer, Gottfried Brändle und Christian Loacker, sowie Landesrätin Barbara Schöbi-Fink in Mäder begrüssen. Der Schuldirektor gab einen kleinen Einblick in das Schulleben in der Vergangenheit und auch die Vertreter der Gemeinde und des Landes überbrachten die besten Glückwünsche. Umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von einstudierten Vorführungen der Schüler – von eindrucksvollen Turnübungen über eine Trommel- und Gesangseinlage bis hin zum abschließenden Tanz mit sämtlichen Schülern gab es zum großen Jubiläum auch das passende Programm.