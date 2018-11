Mit DiscoverEU Europa entdecken

Im Rahmen der EU-Initiative DiscoverEU erhalten mindestens 12.000 junge Menschen die Chance auf eine Reise durch Europa.

„Es gibt fast nichts Schöneres, als 18 zu werden, in die Sommerferien zu starten, einfach den Rucksack zu packen und planlos in den nächsten Zug einzusteigen“, erinnert sich Saskia an ihr Interrail-Abenteuer, das sie mit vier Freundinnen quer durch Europa führte. Ein ähnliches Abenteuer wartet auf 12.000 junge EuropäerInnen, die für kommendes Jahr einen Travel-Pass gewinnen können.