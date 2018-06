Meistermacher Trittinger führt SC Hohenweiler in die 1. Landesklasse

Riesengroßer Jubel beim Meister SC Hohenweiler nach dem 5:0-Sieg in Egg. Für Sebastian Trittinger ein schönes Abschiedsgeschenk.

Am 16. Juni traf Egg 1b in der 26. Runde der 2. Landesklasse zuhause auf Hohenweiler. Für Egg 1b endete das Spiel in einer deutlichen 0:5 (0:2) Niederlage.