Märchen aus aller Welt

Dornbirn. „Bücher lesen, machen dich klug und motiviert! Bücher lesen, dir zum Abenteuer wird….“ Das Leseabenteuerlied hatte nicht zu viel versprochen.

Die Kinder der VS Mittelfeld in Dornbirn erlebten einen ganz besonders aufregenden Lesetag und tauchten ein in die fantastische Zauberwelt der Märchen. Das spannende Programm reichte von verschiedenen Lesestationen, Märchenliedern, Märchenrätseln und einem märchenhaften Abschlussfest in der Aula. Bei der Märchen-Millionenshow konnten die Schüler außerdem ihr Wissen über Mythen, Sagen und Legenden eindrücklich beweisen. Und so viel sei verraten: Die begeisterten Märchen-Profis hätten die Million auf jeden Fall geknackt!