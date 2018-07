Lochauer Musikanten feiern ein erfolgreiches Dorffest

Lochau. Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt, zahlreiche bestens aufgelegte Besucher und das notwendige Wetterglück, so wurde das traditionelle dreitägige „Lochauer Dorffest“ des Musikvereins auch im Jahre 2018 ein voller Erfolg.

Traditionell ist das „Lochauer Dorffest“ alljährlich der besondere Höhepunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender, und die Lochauer genossen in großer Zahl zusammen mit vielen Gästen aus nah und fern dieses prächtige Fest. Denn wie gewohnt sorgte das bewährte Team des Musikvereins um Vorstand Wolfram Baldauf in der einzigartigen Open-Air-Arena im Schulhof an allen drei Tagen für stimmungsvolle Unterhaltung und eine ausgezeichnete Bewirtung.