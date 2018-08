Live: Nina Tomaselli über den grünen "Next Generation Lab"

Nina Tomaselli (33) aus dem Vorarlberger Landtag hat gemeinsam mit anderen jungen grünen Mitstreitern das "Next Generation Lab" gegründet. Ziel: Einem möglichen Grünen-Comeback im Nationalrat einen jungen Stempel aufzudrücken. Im Livetalk verrät sie, wie das aussehen könnte - und ob Sozialbetrug mehr kontrolliert werden muss.

Gemeinsam mit anderen Grünen der zweiten Generation will Nina Tomaselli im “Next Generation Lab” die grüne Agenda der Gegenwart und Zukunft mitgestalten. Ihre Lehre aus dem Debakel der vergangenen Nationalratswahl: Die Grünen müssen den erhobenen Zeigefinger verlieren und in ihrer Argumentation nicht nur den Kopf ansprechen.

Das “Next Generation Lab” stehe dabei allen offen, die jünger sind als die Partei selbst, betont Tomaselli. Gemeint sind damit all jene, die die prägenden Stationen der Gründung von Zwentendorf bis Hainburg nicht aktiv miterlebt haben.

Grüne suchen neues Selbstverständnis

Nun gelte es herauszufinden, was die Grünen zusammenhalte, was der Kern ihres politischen Selbstverständnisses ist. Tomaselli denkt hier an Freiheit, Selbstbestimmtheit, Solidarität und Nachhaltigkeit.