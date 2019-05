Live-Musik im Musikfachgeschäft

Mia von „Junipa Gold“ begeisterte auf der ersten Zusammenklang Session.

FELDKIRCH Musikgenuss im Musikgeschäft: Das passt gut zusammen, dachte man sich wohl auch im erst vor drei Monaten neu eröffneten Musikgeschäft Zusammenklang. Mit Mia Berchtold von Junipa Gold konnten Fabio Böckle und Roland Jolly Mähr , welche den Musikfachhandel führen, auf der ersten „Zusammenklang Session“ eine Musikerin von Hochformat engagieren, welche die Gäste vom ersten Moment an begeisterte.

Eine Fortsetzung der Zusammenklang Sessions ist bereits geplant, und so darf man auf weitere musikalische Gäste im Musikfachgeschäft Zusammenklang, das sich nur wenige Gehminuten vom Zentrum in der Gilmstraße gegenüber des Landesgerichts befindet, schon gespannt sein. HE