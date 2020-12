Lindsey Vonn und P.K. Subban haben sich getrennt

US-Skistar Lindsey Vonn und ihr Verlobter, der Eishockeystar P.K. Subban, haben sich nach drei Jahren getrennt.

"Wir werden immer Freunde bleiben und uns unermesslich lieben", hieß es in den Statements, die beide am Dienstag (Ortszeit) bei Instagram teilten. Dazu posteten sie dasselbe Foto, auf dem beide zu sehen sind. Das Paar war Vonns Angaben zufolge drei Jahre zusammen. Im August 2019 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Am 26. Dezember 2019, dem zweiten Jahrestag ihrer Beziehung, machte Vonn Subban einen weiteren Heiratsantrag.