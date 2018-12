Leuchtend in den Advent gestartet

Die VS Leopold lud zum alljährlichen Lichterfest.

Dornbirn. Stimmungsvoller kann man die Adventszeit wohl nicht einläuten – oder in diesem Fall besser „einleuchten“. Vergangenen Donnerstag veranstaltete die VS Leopold wieder ihr traditionelles „Lichterfest“. Statt dem Laternenfest lässt die Schule bereits seit Jahren die Windlichter zur Weihnachtszeit erstrahlen und stimmt sich so auf die besinnliche Zeit ein. Heuer erstmals mit dem neuen Direktor Wolfgang Felder, der zahlreiche Besucher auf dem erleuchteten Pausenhof begrüßte und durch den Abend führte.