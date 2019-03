Lego-Roboter im Katastropheneinsatz: Zentraleuropa-Finale in Bregenz

Seit fünf Jahren veranstaltet die HTL Bregenz die Lego League. Heuer treten erstmals die besten 27 Teams Zentraleuropas im Festspielhaus gegeneinander an. Wir trafen das Vorarlberger Team.

Die besten 27 Schulteams aus Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn präsentieren am 29.und 30. März 2019 beim First Lego League Finale Zentraleuropa ihre selbstgebauten LEGO Roboter und die im Team erarbeiteten Forschungsergebnisse über das Leben und Reisen im Weltraum. Das Finale findet dabei erstmals im Festspielhaus in Bregenz statt.

Freitag und Samstag im Festspielhaus

Während am Freitag vor allem die nicht-öffentlichen Wettkämpfe und Jury-Bewertungen stattfinden, sind die Wettkämpfe am Samstag öffentlich, Beginn ist um 08:45 Uhr in der Werkstattbühne. Begleitet werden die Wettkämpfe von Workshops, Impulsvorträgen zur Robotik und der Präsentation der Forschungsergebnisse zum Leben im All. Mehr Informationen unter www.htl-bregenz.ac.at/Lego.