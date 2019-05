Lange Nacht der Kirche im „San Toni“

Am Freitag, dem 24. Mai 2019, von 18 bis 22.30 Uhr findet auf Initiative des „Team Erlebnis Kirchenraum Hohenems“ die „lange Nacht der Kirche“ in der Kapelle St. Anton, St.-Anton-Straße 9, statt.

1607 ließ Graf Kaspar für die vielen Verstorbenen, welche die grassierende Pest hinweggerafft hatte, eine Kapelle mit Friedhof außerhalb des besiedelten Gebietes erbauen. Die alte Pestkapelle wurde in den Jahren 1643 – 1645 durch die heutige Friedhofskirche ersetzt, die heute täglicher Treffpunkt für viele Menschen ist. In der „langen Nacht“ kann „San Toni“ ein wenig anders erlebt werden: Besinnliches, Musikalisches, Historisches, Heiteres, Kulinarisches, Lesungen und Führungen sind spezielle und kurzweilige Angebote an diesem besonderen Abend.