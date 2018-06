Landessieger Metalltechnik

Raphael Tabernig wurde Landessieger beim Fachbereichswettbewerb Metalltechnik der Polytechnischen Schulen Vorarlbergs

Einen großartigen Erfolg feierte Raphael Tabernig beim Landeswettbewerb der Polytechnischen Schulen Vorarlbergs im Bereich Metalltechnik. Er wurde Landessieger und qualifizierte sich somit auch für das Bundesfinale in Hallein im Juni. Gratulation an Raphael Tabernig zu seiner besonderen Leistung!

Die Jugendlichen haben bei diesen Wettbewerben die Chance, die in der Schule erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen öffentlich zu präsentieren. Der Wettbewerb wurde in der Firma Hilti in Thüringen durchgeführt, auch die Bewertung der Ergebnisse wurde von Fachleuten dieser Firma vorgenommen. Wettbewerbsteilnehmer waren Schüler, die im laufenden Schuljahr den entsprechenden Fachbereich an einer PTS in Vorarlberg besuchen.