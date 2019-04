Landesschwimmverband startete als Team Vorarlberg beim 28. Internationalen Schwimmfest in Heidenheim.

Dornbirns Schwimm-Asse sammelten wieder fleißig Medaillen und Rekorde.

Dornbirn. Vergangenes Wochenende nahmen 10 Vorarlberger Schwimmkaderathleten gemeinsam mit dem Vorarlberger Landeskader beim internationalen Schwimmfest in Heidenheim teil.

817 Sportler aus 62 Vereinen und 4 Nationen waren bei diesem hochkarätigen Wettkampf am Start. Die TS Dornbirn Schwimmen schickte 7 Athleten an den Start und die konnten beim Bewerb wieder überzeugen. „27 Bestzeiten, 4 Vorarlberger Landesrekorde und insgesamt 18 Medaillen (davon 9x Gold, 4x Silber und 5x Bronze)“, so das sportlich-positive Resümee.