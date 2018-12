„Krömlemarkt“ als Treffpunkt im Advent

Beim Koblacher Weihnachts- & Krömlemarkt genossen viele Besucher das weihnachtliche Flair

Koblach Bezaubernde Stimmung herrschte auch heuer wieder beim Koblacher Weihnachts- & Krömlemarkt. Wieder einmal haben die örtlichen Vereine am Samstag den Platz zwischen Gasthaus Harmonie und Haus Koblach in einen schmucken Weihnachtsmarkt verwandelt. Strahlender Sonnenschein, sowie ein reichhaltiges Angebot an den Verkaufsständen sorgten für ein idyllisches Ambiente.