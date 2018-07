Kritik nach James-Blunt-Konzert in Rankweil

Der britische Superstar James Blunt eröffnete die Open-Air-Saison in Vorarlberg. Doch es gab auch Kritik an den Veranstaltern.

6.000 Menschen versammelten sich am Sonntag auf dem Rankweiler Markplatz um Weltstar James Blunt zu hören. Neben vielen begeisterten Fans gab es allerdings auch Kritik an der Veranstaltern. Vor allem lange Wartezeiten an der Bonkasse und an der Getränkausgabe stieß einigen Fans sauer auf.