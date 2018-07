Weltstar James Blunt rockt vor 6000 Fans in Rankweil

Das Alte Kino Rankweil freut sich vor ausverkauftem Haus und 6000 Fans nach den vielen Highlights der letzten Jahre heuer den britischen Weltstar James Blunt beim Rankweiler Open-Air begrüßen zu dürfen.

Nach Bryan Adams, Status Quo, Van Morrison, James Morrison, Solomon Burke, Hubert von Goisern, Amy Mac Donald und Sting kommt Weltstar James Blunt zum Rankweiler Open Air. Mehr als 6000 Zuschauer, also wieder vor ausverkauftem Haus, geht das Freiluftspektakel im Zentrum der Marktgemeinde auf dem Marktplatz über die Bühne. 300 freiwillige Helfer vom Alten Kino sorgen für einen professionellen Ablauf der Megaveranstaltung. James Blunt wird knapp nach 21 Uhr auf der Bühne etwa zwei Stunden lang seine Kultsongs live präsentieren. Sein erstes Album „Back to Bedlam“ und insbesondere der Song „Youre Beautiful“ machten ihn zum Weltstar. Seine Hits wie „Goodbye My Lover“, High“ und „Wiseman“ hielten sich wochenlang in den Charts. Mehr als 20 Millionen Alben verkaufte der Brite weltweit. Der 42-jährige Engländer ist glücklich verheiratet und Vater eines Sohnes, geht wieder auf Welttournee.

Open Air Rankweil

JAMES BLUNT | UK

Support: Mainfelt & Madison Violet

Sonntag, 1. Juli 2018

Einlass: 18 Uhr | Beginn: 18.30 Uhr

Open Air am Marktplatz Rankweil

Für das Open Air Rankweil mit JAMES BLUNT wurde nun auch der Support fixiert:

Mainfelt aus Südtirol und die kanadischen Musikerinnen Madison Violet komplettieren das Programm!

Sein erstes Album „Back to Bedlam“ und insbesondere der Song „You’re Beautiful“ machten ihn zum Weltstar. Seine Hits wie „Goodbye My Lover“, „High“ und „Wiseman“ hielten sich wochenlang in den Charts. In den vergangenen 15 Jahren verkaufte der Brite bisher mehr als 20 Millionen Alben weltweit.

Mit „The Afterlove“ scheint Blunt, inzwischen 42 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater eines Sohnes, nun seine wahre Sprache gefunden zu haben und geht wieder auf Welttournee.

Mitreissender Rhythmus gepaart mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude – so kennen Fans die erfolgreiche Band Mainfelt aus dem Herzen Südtirols. Ihr Folkrock, der so oft als „handcrafted und heartmade“ bezeichnet wird, traf in den vergangenen Jahren den Nerv der Zeit. Mit ihrem neuen Output Vice and Virtue – Laster und Tugend – gehen Patrick, Kevin, Veit und Willy jetzt einen Schritt weiter und wagen sich in neue musikalische Gewässer.