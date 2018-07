Können wir Israel verstehen?

Buchautor und ORF-Korrespondent Ben Segenreich war zu Besuch an der HAK Lustenau.

Ben Segenreich war auf Einladung der Buchhandlung Bücherwurm zu Gast an der HAK Lustenau. Neben den Handelsschülern waren auch Schüler des Bundesgymnasiums Lustenau gekommen, um den Ausführungen des gebürtigen Wieners zu lauschen. Ben Segenreich, der seit 35 Jahren in Israel lebt, blickte in einem kurzen Impulsreferat zurück auf die Entstehung des Staates Israel und präsentierte seine wichtigsten Eckdaten. Die gegenwärtige Situation bezeichnete Segenreich als so gut wie nie zuvor. Militärexperten sprechen von einer stabilen Sicherheitslage, die Arbeitslosigkeit ist sehr gering und beim „World Happiness Report“ der UNO liegt Israel im Spitzenfeld, noch knapp vor Österreich. „Israel hat sich zu einer Konsumgesellschaft westlichen Zuschnitts entwickelt. Dennoch bleibt da dieses ambivalente Gefühl der Israelis, die selber nie so genau wissen, wie es ihnen geht. Sind sie als Minderheit wirklich die stärkere Macht im Konflikt mit den Palästinensern?“, meinte Ben Segenreich. Gleichzeitig kritisierte er das von den Medien gezeichnete Bild Israels, das sich auf den Palästina-Konflikt reduziere: „Die Medien zeigen nur das Abnormale und vermitteln damit ein falsches Bild. Es ist nicht so, dass einem die Kugeln um die Ohren fliegen, sobald man in Israel aus dem Flieger steigt.“ Mit diesen Vorurteilen räumt Ben Segenreich auch in seinem Buch „Fast ganz normal – unser Leben in Israel“ auf, das er gemeinsam mit seiner Frau Daniela Segenreich geschrieben hat.