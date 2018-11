Königliche Artistenschau

Schweizer Circus Royal gastiert im Ländle

Was die Besucher nicht sehen, ist der Betrieb im Hintergrund, der aus mehr als 100 Personen und zahlreichen Tieren besteht. Mensch und Tier bestens zu versorgen ist tägliche Routine, bedeutet je nach Gastspielort unterschiedliche Herausforderungen. Einen so großen Tross, alle paar Tage von einer in eine andere Stadt zu verlegen benötigt dann aber vor allem gute Organisation und viel Arbeit. Diese Rädchen laufen beim Circus Royal ineinander und so bietet man dem Publikum die Show, für die man gekommen ist und erntet dafür das Brot der Artisten, den Applaus. Davon gab es reichlich bei den Auftritten in Feldkirch. Ab Mittwoch 14.November gastiert die Schweizer Zirkusshow in Bregenz unweit des Casinostadions und ab 21. November im Dornbirner Schoren Areal. CEG