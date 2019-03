Kinderbuchautor Oliver Scherz zu Gast in der Lochauer Bücherei

Lochau. Auf seiner Lesereise durch Vorarlberg war der Kinderbuchautor Oliver Scherz aus Freiburg (D) auch in der „Zentralen Schulbibliothek“ im Lochauer Schulzentrum zu Gast.

Begeistert folgten die Schüler der 3.a und 4.b Klasse der abwechslungsreichen Vorstellung seines Buches „Keiner hält Don Carlo auf“. Oliver Scherz entführte hier die Mädchen und Buben auf eine spannende Reise von Deutschland bis hinunter in den Süden Italiens. In Gedanken konnten die Kinder den elfjährigen Don Carlo auf diesem abenteuerlichen Weg, ob im Zug, mit dem Taxi oder auf der Fähre, zu seinem Vater nach Palermo begleiten. Dazwischen heizte er mit tollen Liedern die Stimmung beim jungen Publikum so richtig an.