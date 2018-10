Kassenreform - Weiter geteilte Meinung bei Ländern

Bei den Gesundheitsreferenten herrscht auch nach einer Konferenz im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf weiter geteilte Meinung zur Sozialversicherungsreform.

“Die unterschiedlichen Meinungen sind nicht überwunden worden”, meinte Burgenlands Landerat Norbert Darabos (SPÖ) am Freitag. “Ich konnte heute nicht überzeugt werden”, sagte auch Kärntens Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner (SPÖ).Es bestehe die Gefahr, dass Kosten auf die Länder abgewälzt werden könnten, so Prettner. Zudem herrsche Sorge, ob alle Patienten hinkünftig die selben Leistungen erhalten. “Ich wage auch infrage zu stellen, ob der Fliesenleger in Vorarlberg die gleiche Leistung erhält, wie der Beamte in Kärnten”, so die Landeshauptmannstellvertreterin.