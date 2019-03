Kampagne fürs „Wählen gehen“

Der Verein Jugend Dornbirn will junge Menschen für die Europawahl motivieren.

Dornbirn. Jugendliche ab 16 und EU-Bürger dürfen an Europawahl teilnehmen. Aber: Die Eintragungsfrist für nicht österreichische Unionsbürger läuft bereits am 12. März ab. Unter dem Motto „Wa(h)len sind keine Tiere“ startet der stadtnahe Verein „JugenDornbirn“ eine Kampagne, um vor allem Jugendliche und junge Menschen zur Stimmabgabe bei den Wahlen zu bewegen. Der Zeitpunkt des Starts ist bewusst gewählt, weil bereits am 12. März eine wichtige Frist abläuft: Alle Unionsbürger ab 16 mit Hauptwohnsitz in Österreich und ohne österreichische Staatsbürgerschaft müssen sich bis dahin in die EU-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eintragen, um ihr Wahlrecht ausüben zu können. Dann können sie an den Europa- und später an den Bürgermeister-bzw. Gemeinderatswahlen hierzulande teilnehmen.