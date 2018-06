Jedem Kind sein Instrument

Musikschule Tonart lud zum Tag der offenen Tür

Götzis. Mehr als 1400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in der Musikschule Tonart, zuständig für die Gemeinden Hohenems, Götzis, Altach, Koblach und Mäder, von 50 Lehrern unterrichtet. Tonart bildet also das grundlegende Element für die musikalische Ausbildung in der Region. Ganz wichtig ist die Schule somit auch für die zahlreichen Musikvereine in den verschiedenen Gemeinden, kaum ein Mitglied, welches nicht eine Ausbildung per Musikschule genossen hat. Damit dies auch in Zukunft so bleibt veranstaltet Geschäftsführer Ernst Berchtold mit seinem Team an Mitarbeiter und Lehrenden regelmäßig einen Tag der offenen Tür. Dieser steht ganz klar im Zeichen des Ausprobierens. Geboten wurde die ganze Palette der 32 verschiedenen Instrumentalfächern. Die Kinder starteten erste Versuche an den Instrumenten, die Eltern erhielten kompetente Beratung von den Lehrern. Die Entscheidung bei solch einer riesigen Auswahl fällt oft schwer und soll ja auch nicht leichtfertig getroffen werden.