Insgesamt 43 Tote

Der Vortrag „Mich hat eine Lawine begraben“ von Heimatforscher Friedrich Juen war informativ und interessant.

Die Montafoner Stube im Heimatmuseum Schruns drohte aus allen Nähten zu platzen am vergangenen Dienstag Abend, als der Heimatforscher Friedrich Juen zu einem Vortrag lud. Unter dem Titel „Mich hat eine Lawine begraben“, reihte er chronologisch die Lawinenereignisse im Gargellental auf. Und eines gleich vorweg: die Chronik ist lange. Denn bereits im Jahr 1874 wurde von einer Lawine mit Toten berichtet. In langjähriger Arbeit hat Friedrich Juen die Geschichte der Lawinen in diesem Seitental des Montafons recherchiert und dokumentiert. Diese umfassende Zusammenstellung präsentierte er den rund 50 interessierten Zuhörern, die es teilweise auch in Kauf nahmen nur den Vortrag ohne die Bilder zu sehen, da in der Stube schlichtweg kein einziger freier Platz mehr war.

„Ich bin schon lange in der Lawinenkommission, bei den Bergbahnen in Gargellen und als Bergretter tätig. Besonders nahe gehen mir natürlich Ereignisse, bei denen ich gute Freunde verlor. Das geht nicht spurlos an einem vorbei“, so Juen. Aus diesem Grund habe er auch lange überlegt, einen solchen Vortrag überhaupt zu halten. Doch die akribische Sammlung und die ruhige Erzählweise von Juen faszinierten die Zuhörerschaft vom ersten Augenblick an. So meinte er bei einer jungen verschütteten Frau, dass er sie wie Schneewittchen in Erinnerung behalten habe. Und tatsächlich hat er nach langem Nachforschen ein Foto der Frau erhalten. „Ich hätte sie auch aus meinem Gedächtnis malen können, so tief hat sich mir das Bild dieser jungen Frau eingeprägt, als ich sie vom Hubschrauberlandplatz in die Kapelle gebracht habe.“ Auch sein Wissen über Abrisse oder die Schneebeschaffenheit, die geographischen Gegebenheiten, die er locker in seinen Vortrag miteinfließen ließ, machten den Abend äußerst spannend.