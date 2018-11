Im Nobelskiort Gröden auf Revanche aus

Am kommenden Sonntag bereits um 17.00 Uhr wartet auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau das schwere Auswärtsspiel gegen den S. G. Cortina.

Die Venetier liegen derzeit mit 24 Punkten aus 18 Spielen auf dem elften Tabellenrang und möchten sich mit einem Heimsieg gegen Lustenau in der Tabelle weiter nach vorne orientieren. Im Gegensatz dazu wollen sich die Lustenauer für die erste Heimniederlage, die ihnen Cortina in der Verlängerung zufügte, revanchieren und die damals liegen gelassenen Punkte mit ins Ländle nehmen.

Die recht mäßige Leistung des EHC Alge Elastic Lustenau am vergangenen Wochenende gegen den Tabellennachzügler aus Klagenfurt ist abgehakt – der Blick nach vorne gerichtet. Denn schon am Sonntag wartet die heiße Partie gegen das Team aus Cortina. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams vor einigen Wochen in der Rheinhalle Lustenau behielten die Südtiroler mit 3:2 in der Verlängerung die Oberhand. Trotz einem klar positiven Schussverhältnis für die Lustenauer musste sich das Team von Trainer Christian Weber mit nur einem Punkt begnügen – es war zugleich die erste Heimniederlage für Lustenau in der laufenden Saison. Vater des Erfolges war damals der Torhüter von Cortina, an dem sich die Lustenauer immer wieder die Zähne ausbissen.