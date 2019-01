Im Dornbirner Stadtderby geht es mehr als nur um die Ehre

In der Halbfinalgruppe drei kommt es zum Prestigeduell der beiden Vorarlbergligaklubs aus der Messestadt

WOLFURT. Es ist das letzte Spiel in der dritten Halbfinalgruppe vom Wolfurter Hallenmasters. Das Duell der beiden Vorarlbergligaklubs vom Dornbirner SV und Admira Dornbirn ist das Sahnehäubchen im vorletzten Tag der Vorschlussrunde. Dabei kommt es zum emotionalen Wiedersehen der Spieler und Tormann mit ihrem Exklub. Tormann David Masnikosa, die Spieler Ahmet Caner, Marco Pichler und Torjäger Philipp Stoss, jetzt im Aufgebot von der Admira, haben alle eine sportliche Vergangenheit in Haselstauden. Die zwei Dornbirner Traditionsvereine, noch unbesiegt im Turnier, sind auch die Favoriten auf die zwei Finaltickets im Hallenmasters. Der Dornbirner SV mit Kapitän Julian Birgfellner, Neuzugang Sercan Altuntas und Cotrainer Ali Yilmaz hat in allen vier Begegnungen keinen Gegentreffer einstecken müssen. Der zweifache Turniersieger, die heimische Akademie Mannschaft möchte aber beim Comeback zum neunten Mal das Finale erreichen. Nicht zu unterschätzen sind die beiden Landesligisten aus dem Oberland, Göfis und Ludesch. Der Göfner Pluspunkt ist der derzeit vereinslose Tormann und Gastspieler Daniel Erlacher sowie Stürmer Philip Fröwis. Ludesch setzt auf die Routiniers mit Erkal Atav, Adrian Cimpean, Lucian Botic und Octavian Sicoe. Gute Aufstiegschancen hat auch das 1b-Team von Hohenems. Zeitgleich ist eine zweite 1b-Mannschaft der Grafenstädter im 1b-Turnier in Hard mit von der Partie.