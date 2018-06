Hypo Aufsichtsrat: Büchele muss Platz räumen

Die künftige Besetzung des Aufsichtsrates der Hypo Vorarlberg steht fest. Nach Ablauf der regulären Periode fanden in der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 Neuwahlen statt.

Büchele muss Sessel räumen

Seinen Sessel räumen muss hingegen der Harder Landwirt und ÖVP-Funktionär Albert Büchele. Büchele hatte ja von einem greisen Mann ein Grundstück weit unter Marktwert erworben. Das Grundstücksgeschäft hat Anfang Oktober hohe Wellen in der Vorarlberger Landespolitik geschlagen. Ein damals 96-jähriger Mann wollte 2015 seinen Sechstel-Anteil an einem 1.600 Quadratmeter großen Grundstück an Büchele verkaufen wollte – für 50.000 Euro. Ortsüblich sind 550 Euro pro Quadratmeter. Das Geschäft wurde gestoppt, weil der Sohn des Verkäufers, der ebenfalls Anwalt ist, Zweifel an der Geschäftsfähigkeit seines Vaters anmeldete. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch.