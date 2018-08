Hufeisen, Skibrillendart und Nageln

Rossschuhwurf im Regen, Dart mit der Skibrille und Nagelwettkampf im Nebel: Das Wetter konnte die ausgezeichnete Stimmung auf dem zweiten Älpele-Triathlon nicht trüben.

FRASTANZ Auch auf dem zweiten Älpele-Triathlon gaben die Wettkämpfer trotz strömenden Regens wieder mal alles: Beim Rossschuhwurf in eisigen Temperaturen auf der Alpe Saroja, beim Schiverein-Dart mit der Skibrille auf dem Tisner Älpele und beim Nagelwettkampf auf der Feldkircher Hütte war den ganzen Tag eine Gaudi für Jung und Alt geboten.

Drei sportliche Disziplinen standen auch heuer beim „Älpele-Triathlon“ auf dem Programm. Um zehn Uhr begann der Wettkampf auf 1.474 m beim „Rossschuh werfen“ auf dem Hinterälpele. Dabei mussten die Gladiatoren die Hufeisen so nah wie möglich an eine Stange werfen, eine schon bei den Cowboys und auch auf der Alpe gehegte Tradition. Auch beim „Schiverein-Dart“ auf dem Tisner Älpele (1.313 m.ü.M.) war gutes Zielen gefragt. Die elektronische Zielscheibe zählte Treffer und Punkte für die Gesamtwertung ganz genau. Nach der Ausgabe von Schibrille und Wurfhandschuhen wurden trotz einsetzenden zähen Nebels Bestwertungen erzielt.

Abschließend begaben sich die etwa 20 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer des zweiten Älpele Triathlons auf die Feldkircher Hütte, wo beim Nagelwettbewerb genauestes Treffen gefragt war. Möglichst mit zehn Treffern sollte der Nagel in den Stamm, was mehr oder weniger gut gelang.

Beim anschließenden Schnitzel und der Preisverteilung auf der Hütte hatten alle eine Gaudi. Dabei konnte sich Dann Scheer aus Schottland den zweiten Platz sichern. Den ersten Preis räumte heuer Adi Ertl ab, der sich über eine Backstage-Karte fürs Frastanzer Bockbierfest freut. Zu den Teilnehmern der Preisverleihung zählte auch Helmut Baurenhas, Alphirt am Hinterälpele.