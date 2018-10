Hohenems auf dem Weg zur familienfreundlichsten Stadt

Auszeichnung der familieplus Gemeinden in Vorarlberg

Hohenems Hohenems wurde im Rahmen des „familienplus“ Programms auditiert und ausgezeichnet. “familieplus” – Landesprogramm für Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit ist eine Plattform zur Weiterqualifizierung und Auszeichnung von Gemeinden. Im familienfreundlichsten Bundesland unterstützt das Land Vorarlberg die Gemeinden dabei, Stärken und Potenziale der Familie in allen Lebensbereichen zu fördern. Die teilnehmenden Gemeinden werden nachhaltig in ihrer umfassenden familienfreundlichen Entwicklung unterstützt und leisten einen wertvollen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

So heißt es „Familien mit Kindern vor“ beim Emser Bürgerservice. Die Stadt unterstützt unter anderem das Programm „Family Lane“ des Familienministeriums, welches vorsieht, dass Mütter oder Väter, die mit ihren Kindern Amtswege erledigen müssen und sich dabei gegebenenfalls anstellen müssen, vorgereiht werden.

„Jede Mutter oder Vater kennt das: Oft bleibt einem gar nichts anderes übrig als die Kleinen zu so einem Amtsbesuch mitzunehmen. In solchen Situationen ist man froh, wenn der Nachwuchs nicht zu lange warten muss und man vorgereiht wird. Das kommt letztendlich nicht nur den Kindern zu Gute, sondern schont oft auch die Nerven der anderen wartenden Besucher“, so Familienstadträtin Angelika Benzer. LOA