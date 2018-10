Höchste Auszeichnung für Emanuell Schinnerl und Herbert Benzer

Highlander OK-Chef Herbert Benzer und Judo-Funktionär Emanuel Schinnerl erhielten bei der Sportgala in Hohenems den „Siegfried“ für außergewöhnliche Leistungen.

Ehre wem Ehre gebührt. Jahr für Jahr erbringen sehr viele Profi- und Amateursportler Topleistungen. Die Stadt Hohenems hat in Zusammenarbeit mit der IG Hohenemser Sportvereine anlässlich der elften Sportgala im Tennis Event Center in einem gebührenden Rahmen diese vollbrachten Spitzendarbietungen geehrt und gewürdigt. Die Grafenstadt ist seit vielen Jahrzehnten ein ausgesprochen guter Boden von jungen und älteren Sportstars.

Das Amt der Stadt Hohenems zollt für die sportlichen Höchstleistungen hohe Anerkennung und lud die große Emser Sportfamilie zu einem netten Abend. Im Mittelpunkt der Auszeichnungen und Ehrungen stand die Überreichung des „Siegfried“ an Emanuel Schinnerl und Herbert Benzer. Die Verantwortlichen der Stadt Hohenems mit Bürgermeister Dieter Egger und Sportstadtrat Friedl Dold konnten das höchste Ehrengeschenk an zwei schillernde Persönlichkeiten im Sport übergeben. Emanuel Schinnerl war zwanzig Jahre Funktionär im UJC Hohenems, Gründer Leistungszentrum 2000 und ein Jahrzehnt Obmann. Seit sechs Jahren ist Emanuel Schinnerl Präsident des Judoverband Vorarlbergs und auch im Vorstand des österreichischen Judoverbandes ehrenamtlich im Einsatz. Seit 2007 ist Herbert Benzer OK Chef vom Highlander Radmarathon und ist nach seiner aktiven Karriere im Radball als Funktionär weltweit tätig.