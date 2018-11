Helfer für den Auftritt in Bregenz

Gymnaestrada-2019-Infoabend im Vereinshaus Göfis.

GÖFIS Bei der Infoveranstaltung der Turnerschaft Göfis im Vereinshaus wurden die Besucher über die eine Woche dauernde Gymnaestrada im Juli 2019 informiert. Da die TS Göfis unter anderem die Durchführung und Organisation bei den Großgruppenvorführungen im Casino-Stadion in Bregenz übernommen hat, wo Gruppen zwischen 200 und 1400 Teilnehmer auftreten, wurde dafür um Mithilfe am 8. Juli, 9. Juli und 11. Juli 2019 gebeten. „Und es war wirklich sehr erfreulich, dass sich bereits an diesem Abend viele für Dienste in den Bereichen Ausgabe, Ordner, Betreuung der Gruppen (Englisch-Kenntnisse), Stadionreinigung, Infostände, Auf- und Abbauten etc. angemeldet haben“, erklärt Karin Lampert (TS Göfis).