Hard verpflichtete slowenischen Rückraumspieler Tine Poklar

Handball-Vizemeister HC Hard hat am Dienstag die Verpflichtung des slowenischen Rückraumspielers Tine Poklar bekanntgegeben. Der 28-Jährige kommt vom norwegischen Serienmeister Elverum Handball. Bei den Skandinaviern erzielte Poklar in den vergangenen drei Saisonen in der Champions League mehr als 100 Tore.

“Tine Poklar ist in Abwehr und Angriff universell einsetzbar”, sagte Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner. “Dadurch haben wir gute Variationsmöglichen und bringen mehr Tempo ins Spiel. Unsere Rückraumreihe ist dadurch noch durchschlagskräftiger. Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer: “Wir sind noch flexibler und können noch schneller von der Abwehr auf Angriff umschalten.” Seinen Vertrag bei Hard hat Nationalspieler Maximilian Hermann verlängert, der Kontrakt des 27-Jährigen läuft damit bis 2020.