Hamsat Israilov holt Gold

Der Lustenauer Hamsat Israilov holt beim Karate GP in Tschechien Gold.

Unschlagbar war bei diesem Turnier Hamsat Israilov vom KC Lustenau. In der Klasse Kumite Cadets -57 kg siegte er im Auftakt gegen seinen belgischen Pedanten Abdelmalki mit 3:2, in den weiteren Runden gegen den Tschechen Schanilec mit 2:0, gegen den Schweizer Schmid mit 5:0, ehe er mit einem 3:1 über den Finnen Lehtinen Jesse ins Finale einzog. Auch dort beherrschte Israilov das Kampfgeschehen und sicherte sich mit einem 3:2 über den Finnen Saario Teemu verdient die Goldmedaille!

„Hamsat hat gekämpft wie ein Löwe, in den brenzligen Situationen immer kühlen Kopf bewahrt und die Kämpfe nie aus der Hand gegeben. Die Goldene ist mehr als verdient und ich freu mich riesig für ihn!“ resümiert Nachwuchsbundestrainer Daniel Devigili.

Für zwei weiter Medaillen in Bronze reichte es für Hanna Devigili (KC Götzis) in der Klasse Kumite Cadets +54 kg und dem finnischen Neuzugang Saku Virtanen, der für KARATE HOFSTEIG, an den Start geht.