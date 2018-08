Gutes Essen, cooler Sound und ein buntes Team

Zweiter Dämmerschoppen beim Wildpark Kiosk

Feldkirch. Ein Ausflug in den Wildpark gehört wohl zu einem der beliebtesten Ziele des Landes. Neben dem Kennenlernen der rund 130 Tiere gehört der Kiosk mitten im Park zu den Highlights. Dieser ist für gewöhnlich am Abend geschlossen, wenn nicht gerade wie vergangenes Wochenende ein Dämmerschoppen stattfindet. Das Kioskteam lud zum gemütlichen Zusammensein und versorgte die Gäste wie gewohnt mit Klassikern aus der Küche wie dem beliebten Wildparkburger. Als Special des Abends servierte man ein steirisches Backhendl. Bei den heißen Temperaturen gefragt waren auch kühle Getränke und mancher gönnte sich ein frisch gezapftes Bier. Mit dabei auch Wildpark Betriebsleiter Christian Amann, der den Abend in charmanter Begleitung mit Freunden sichtlich genoss. Kein Dämmerschoppen ohne die perfekte musikalische Begleitung, dafür sorgten „The good old curly tails“ bestehend aus Andreas Podgornik und Peter Sommer. Beide verfügen über richtige Blues Stimmen und sorgten für groovigem bestehend aus Country, Blues und Rock´n´Roll.