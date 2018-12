Großes Aufrüsten vor dem Derby beim EHC Lustenau

Mathieu Corbeil ist neuer Tormann in Lustenau

Mathieu Corbeil ist neuer Tormann in Lustenau ©Gepa

Der EHC Lustenau verpflichtet vor dem Derby gegen VEU Feldkirch die Spieler Eetu-Ville Arkiomaa und Mathieu Corbeil

In den letzten Tagen wurden vom EHC Alge Elastic Lustenau zwei Neuverpflichtungen gemeldet. Eetu Ville Arkiomaa sowie Torhüter Mathieu Corbeil heißen die beiden neuen Spieler des Vereines. Arkiomaa ersetzt Dave Labrecque – Mathieu Corbeil wurde für den bisherigen Torhüter Maris Jucers verpflichtet. Läuft alles nach Plan, sollten beide Spieler schon gegen die VEU Feldkirch am kommenden Samstag um 17.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau spielberechtigt sein.

Nach der schweren Erkrankung seines Vaters und der damit erwünschten Vertragsauflösung seitens von Dave Labrecque suchten die Vereinsverantwortlichen des EHC Alge Elastic Lustenau einen adäquaten Ersatz und wurden mit Eetu-Ville Arkiomaa fündig. Der 25-jährige Finne, der bereits am Ende der letzten Saison den Sturm der Lustenauer verstärkte, konnte rasch und unbürokratisch von seinem bisherigen Verein Esbjerg Energy aus Dänemark verpflichtet werden.

Er ist kein Unbekannter in Lustenau – in der letzten Saison wurde er für die letzten sieben Spiele vom EHC verpflichtet und erzielte in diesen Spielen sechs Tore und sieben Assists. Schon vor der diesjährigen Saison gab es Kontakte zwischen dem Verein und Arkiomaa, doch aus verschiedenen Gründen klappte es nicht mit einer Verpflichtung. Nach dem Abgang von Dave Labrecque aus privaten Gründen wurden nochmals Gespräche mit Arkiomaa und seinem Manager aufgenommen und einer Verpflichtung des Stürmers stand nichts mehr im Wege.

„Wir denken, dass Arkiomaa Dave Labrecque ersetzten kann. Er kennt den Verein, die Spieler und den Trainer noch aus der letzten Saison und wird keine lange Eingewöhnungsphase benötigen. Dies ist auch kaum möglich, da schon in den kommenden Wochen sehr wichtige und entscheidende Spiele auf dem Programm stehen. Wir gehen davon aus, dass Eetu schon beim Spiel gegen die VEU Feldkirch am Samstag um 17.30 Uhr eingesetzt werden kann“, so Präsident Herbert Oberscheider.